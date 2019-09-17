Кабмин распорядился об аудите деятельности КГГА
17 сентября, 2019, 16:24
Премьер-министр Гончарук поручил провести аудит работы городской и районных администраций столицы
Соответствующее решение подписал глава правительства.
Он поручил создать рабочую группу для проверки и приказал министрам и руководителям других центральных органов до 18 сентября подать кандидатуры в эту группу.
С 25 сентября по 8 октября пройдет сам аудит.
Виталию Кличко поручено создать все условия для возможности проведения проверки министром Кабинета министров Дубилетом.
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