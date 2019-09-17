Кабмин распорядился об аудите деятельности КГГА

17 сентября, 2019, 16:24

Премьер-министр Гончарук поручил провести аудит работы городской и районных администраций столицы

Соответствующее решение подписал глава правительства.

Он поручил создать рабочую группу для проверки и приказал министрам и руководителям других центральных органов до 18 сентября подать кандидатуры в эту группу.

С 25 сентября по 8 октября пройдет сам аудит.

Виталию Кличко поручено создать все условия для возможности проведения проверки министром Кабинета министров Дубилетом.