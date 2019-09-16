Ответ Ткаченко: Кличко сам обратился по аудиту КГГА
16 сентября, 2019, 18:52
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу для осуществлению финансового аудита структур КГГА за период 2015-2019 годов
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве, обращаюсь к вам для осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного использования коммунальных средств и имущества", - говорится в обращении мэра Киева.
- 16 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к Кабмину с просьбой инициировать общий аудит деятельности городских властей столицы.
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