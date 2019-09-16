Ответ Ткаченко: Кличко сам обратился по аудиту КГГА

16 сентября, 2019, 18:52

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу для осуществлению финансового аудита структур КГГА за период 2015-2019 годов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве, обращаюсь к вам для осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного использования коммунальных средств и имущества", - говорится в обращении мэра Киева.