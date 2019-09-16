 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтвет Ткаченко: Кличко сам обратился по аудиту КГГА

Ответ Ткаченко: Кличко сам обратился по аудиту КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу для осуществлению финансового аудита структур КГГА за период 2015-2019 годов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве, обращаюсь к вам для осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного использования коммунальных средств и имущества", - говорится в обращении мэра Киева.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать