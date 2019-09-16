Ткаченко предложил провести аудит деятельности Кличко
16 сентября, 2019, 16:41
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к Кабмину с просьбой инициировать общий аудит деятельности городских властей столицы
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - отметил Ткаченко.
Он также добавил, что Киев нуждается в перезагрузке, поэтому он и его коллеги будут настаивать на быстром принятии закона "О столице" и досрочных выборов в столице.
- Напомним, что законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должности мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
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