Ткаченко предложил провести аудит деятельности Кличко

16 сентября, 2019, 16:41

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к Кабмину с просьбой инициировать общий аудит деятельности городских властей столицы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что Киев нуждается в перезагрузке, поэтому он и его коллеги будут настаивать на быстром принятии закона "О столице" и досрочных выборов в столице.