 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТкаченко предложил провести аудит деятельности Кличко

Ткаченко предложил провести аудит деятельности Кличко


фото: nv.ua
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к Кабмину с просьбой инициировать общий аудит деятельности городских властей столицы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что Киев нуждается в перезагрузке, поэтому он и его коллеги будут настаивать на быстром принятии закона "О столице" и досрочных выборов в столице.

  • Напомним, что законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должности мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать