Боевики в лесопосадке возле моста Станицы Луганской строят новые наблюдательные пункты, - волонтеры
17 сентября, 2019, 09:10
Оккупанты строят в лесопосадке возле разрушенного моста в Станице Луганской новые наблюдательные пункты
Об этом в Facebook сообщает фонд "Вернись живым" со ссылкой на информацию украинских разведчиков.
"По данным украинских разведчиков, оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты, они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста", - говорится в сообщении.
Напомним, что продолжаются ремонтные работы по разрушенному мосту в Станице Луганской, в частности, расширяют дорогу от КПВВ к мосту.
- Дата открытия моста - 27 ноября.
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