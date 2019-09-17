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Espreso.tvОбществоБоевики в лесопосадке возле моста Станицы Луганской строят новые наблюдательные пункты, - волонтеры

Боевики в лесопосадке возле моста Станицы Луганской строят новые наблюдательные пункты, - волонтеры

Оккупанты строят в лесопосадке возле разрушенного моста в Станице Луганской новые наблюдательные пункты

Об этом в Facebook сообщает фонд "Вернись живым" со ссылкой на информацию украинских разведчиков.

"По данным украинских разведчиков, оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты, они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Напомним, что продолжаются ремонтные работы по разрушенному мосту в Станице Луганской, в частности, расширяют дорогу от КПВВ к мосту.

 

 

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