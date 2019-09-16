Иран захватил судно с горючим в Персидском заливе
16 сентября, 2019, 16:26
Корпус стражей Исламской революции захватил судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 250 тыс. литров дизельного топлива в Объединенные Арабские Эмираты, сообщило иранское агентство ISNA
"Оно было задержано около иранского острова Большой Танб в Персидском заливе... Экипаж был передан властям южной провинции Хормозган", - цитирует Reuters заявление агентства.
Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.
Инцидент у Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли власти Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.
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