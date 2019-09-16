Иран захватил судно с горючим в Персидском заливе

"Оно было задержано около иранского острова Большой Танб в Персидском заливе... Экипаж был передан властям южной провинции Хормозган", - цитирует Reuters заявление агентства.

Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.

Инцидент у Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли власти Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.