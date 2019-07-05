В Гибралтаре задержали танкер, который вез иранскую нефть в Сирию

5 июля, 2019, 16:17

В четверг, 4 июля, военнослужащие Великобритании задержали в Гибралтаре нефтяной танкер, подозреваемый в поставках нефти в Сирию, что нарушает санкции ЕС

Власти Испании сообщили, что танкер был задержан по запросу США к Великобритании.

По данным Reuters, танкер Grace 1 перевозил иранскую нефть, хотя в документах указано, что нефть была загружена в соседнем Ираке.

По данным правительства Гибралтара, танкер Grace 1 вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Baniyas в Сирии.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью предприятия, на которое распространяются санкции Европейского Союза против Сирии", - заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

В Иране заявили, что британские морские пехотинцы незаконно захватили иранский нефтяной танкер. В связи с этим МИД вызвал посла Великобритании в Тегеране.