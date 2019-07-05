В Гибралтаре задержали танкер, который вез иранскую нефть в Сирию
5 июля, 2019, 16:17
В четверг, 4 июля, военнослужащие Великобритании задержали в Гибралтаре нефтяной танкер, подозреваемый в поставках нефти в Сирию, что нарушает санкции ЕС
Власти Испании сообщили, что танкер был задержан по запросу США к Великобритании.
По данным Reuters, танкер Grace 1 перевозил иранскую нефть, хотя в документах указано, что нефть была загружена в соседнем Ираке.
По данным правительства Гибралтара, танкер Grace 1 вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Baniyas в Сирии.
"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью предприятия, на которое распространяются санкции Европейского Союза против Сирии", - заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
В Иране заявили, что британские морские пехотинцы незаконно захватили иранский нефтяной танкер. В связи с этим МИД вызвал посла Великобритании в Тегеране.
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