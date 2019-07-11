Корабли Ирана пытались захватить танкер Великобритании, - СМИ
11 июля, 2019, 08:48
10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который проходил Ормузский пролив, изменить курс и остановиться неподалеку (в иранских территориальных водах)
Об этом пишет CNN, передает Радио Свобода.
Сообщается, что 5 лодок Ирана пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.
Однако в дело вмешался корабль ВМС Соединенного королевства, сопровождавший танкер. По данным журналистов, военный корабль в знак предупреждения навел свои палубные установки на иранские лодки и заставил их отступить.
"Корабль ВМС Великобритании Montrose, который также был на месте, направил свое оружие на лодки и предостерег их радиосвязью, поэтому они разошлись", - сказал один из американских чиновников, пожелавший остаться неизвестным.
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