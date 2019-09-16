В Нью-Йорке запретили продавать вейпы
Об этом Куомо сообщил в Twitter.
"Сегодня я объявляю о срочном выполнении указа, который запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и Министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты", - говорится в его заявлении.
Кулмл добавил, что будет продвигать законодательство "по устранению обманчивого маркетинга электронных сигарет для молодежи".
Ранее сообщалось, что Трамп собирается запретить вейпы
- В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
BREAKING: Today I am announcing emergency executive action to ban the sale of flavored e-cigarettes.- Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 15 сентября 2019
-State Police and DOH to ramp up enforcement against retailers who sell to underage youth
-We will advance legislation to eliminate deceptive marketing of e-cigarettes to youth
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