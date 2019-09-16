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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке запретили продавать вейпы

В Нью-Йорке запретили продавать вейпы


фото: publichealthmatters.blog
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет

Об этом Куомо сообщил в Twitter.

"Сегодня я объявляю о срочном выполнении указа, который запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и Министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты", - говорится в его заявлении.

Кулмл добавил, что будет продвигать законодательство "по устранению обманчивого маркетинга электронных сигарет для молодежи".

Ранее сообщалось, что Трамп собирается запретить вейпы

 

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