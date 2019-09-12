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Espreso.tvОбществоТрамп собирается запретить вейпы

Трамп собирается запретить вейпы

Президент США Дональд Трамп предложил запретить ароматизированные электронные сигареты из-за увеличения количества смертей

Об этом пишет Reuters.

"Вейпинг стал гигантским бизнесом за очень короткое время, но мы не можем позволить людям болеть и не можем подвергать опасности молодежь, учитывая, что люди умирают из-за вейпов", - отметил президента США.

Запрет вейпинга также поддерживает первая леди Мелания Трамп.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что планируется не в полном объеме запретить продажу, а частично: будут изъяты курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, с ароматом конфет, жвачки, фруктов, алкоголя.

Предварительные данные показывают, что более четверти американских старшеклассников использовали электронные сигареты в течение последних 30 дней, что на 20,8% больше, чем в прошлом году.

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