Трамп собирается запретить вейпы
Об этом пишет Reuters.
"Вейпинг стал гигантским бизнесом за очень короткое время, но мы не можем позволить людям болеть и не можем подвергать опасности молодежь, учитывая, что люди умирают из-за вейпов", - отметил президента США.
Запрет вейпинга также поддерживает первая леди Мелания Трамп.
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что планируется не в полном объеме запретить продажу, а частично: будут изъяты курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, с ароматом конфет, жвачки, фруктов, алкоголя.
Предварительные данные показывают, что более четверти американских старшеклассников использовали электронные сигареты в течение последних 30 дней, что на 20,8% больше, чем в прошлом году.
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