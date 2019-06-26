В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Об этом пишет BBC .
Власти города проголосовали за запрет магазинам продавать эти устройства, а онлайн-магазинам доставлять электронные сигареты по городским адресам.
Отмечается, что Сан-Франциско - родной город компании Juul Labs, популярного производителя электронных сигарет в США.
В компании уже заявили, что это решение заставит курильщиков вернуться к обычным сигаретам и "создаст успешный черный рынок".
Местный закон начнет действовать через 7 месяцев с даты подписания, хотя его могут и обжаловать в суде.
Противники вейпинга говорят, что компании-производители сознательно нацеливаются на молодую аудиторию, предлагая ароматизированные продукты.
Критики утверждают, что необходимо провести больше исследований влияния электронных сигарет на здоровье человека.
Ранее сообщалось, что в США жидкости для электронных сигарет получили специальные правила продажи :
- Предлагается ввести приоритетность продажи жидкости с различными ароматами - усилить проверку возраста покупателей, которые покупают жидкость в Интернете или просто в розницу;
- Нововведения не коснутся ароматизаторов со вкусом табака, мяты и ментола - эти жидкости можно будет купить спокойно;
- Запрет продажи вейп-продукции в заведениях, где есть открытый доступ несовершеннолетним;
- Ограничение онлайн-продаж;
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна