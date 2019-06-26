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Espreso.tvОбществоВ Сан-Франциско запретили электронные сигареты

В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Сан-Франциско стало первым американским городом, где запретили продажу электронных сигарет, пока их влияние на здоровье не станет понятнее

Об этом пишет BBC .

Власти города проголосовали за запрет магазинам продавать эти устройства, а онлайн-магазинам доставлять электронные сигареты по городским адресам.

Отмечается, что Сан-Франциско - родной город компании Juul Labs, популярного производителя электронных сигарет в США.

В компании уже заявили, что это решение заставит курильщиков вернуться к обычным сигаретам и "создаст успешный черный рынок".

Местный закон начнет действовать через 7 месяцев с даты подписания, хотя его могут и обжаловать в суде.

Противники вейпинга говорят, что компании-производители сознательно нацеливаются на молодую аудиторию, предлагая ароматизированные продукты.

Критики утверждают, что необходимо провести больше исследований влияния электронных сигарет на здоровье человека.

Ранее сообщалось, что в США жидкости для электронных сигарет получили специальные правила продажи :

  • Предлагается ввести приоритетность продажи жидкости с различными ароматами - усилить проверку возраста покупателей, которые покупают жидкость в Интернете или просто в розницу;
  • Нововведения не коснутся ароматизаторов со вкусом табака, мяты и ментола - эти жидкости можно будет купить спокойно;
  • Запрет продажи вейп-продукции в заведениях, где есть открытый доступ несовершеннолетним;
  • Ограничение онлайн-продаж;

 

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