В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

26 июня, 2019, 11:20

Сан-Франциско стало первым американским городом, где запретили продажу электронных сигарет, пока их влияние на здоровье не станет понятнее

Об этом пишет BBC .

Власти города проголосовали за запрет магазинам продавать эти устройства, а онлайн-магазинам доставлять электронные сигареты по городским адресам.

Отмечается, что Сан-Франциско - родной город компании Juul Labs, популярного производителя электронных сигарет в США.

В компании уже заявили, что это решение заставит курильщиков вернуться к обычным сигаретам и "создаст успешный черный рынок".

Местный закон начнет действовать через 7 месяцев с даты подписания, хотя его могут и обжаловать в суде.

Противники вейпинга говорят, что компании-производители сознательно нацеливаются на молодую аудиторию, предлагая ароматизированные продукты.

Критики утверждают, что необходимо провести больше исследований влияния электронных сигарет на здоровье человека.

Ранее сообщалось, что в США жидкости для электронных сигарет получили специальные правила продажи :