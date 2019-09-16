Шумахера выписали из больницы
16 сентября, 2019, 16:36
Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер был выписан из парижской клиники
Об этом сообщает Le Parisien.
Знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер выписан из парижской клиники имени Жоржа Помпиду. Семикратный чемпион "Формулы-1" был пациентом доктора Филиппа Менаше, который известен по своим передовыми работами, посвященными терапии с помощью стволовых клеток. Спортсмен прошел курс лечения проблем с сердцем.
Шумахер продолжает процесс реабилитации после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. О состоянии гонщика прессе почти ничего не сообщается, но немца периодически посещают его друзья.
- Ранее медсестра парижской клиники, куда доставили Михаэля Шумахера, сообщила, что знаменитый автогонщик находится в сознании.
- Напомним, 10 сентября стало известно, что Михаэля Шумахера госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже.
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