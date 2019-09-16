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Espreso.tvСпортШумахера выписали из больницы

Шумахера выписали из больницы


фото: REUTERS
Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер был выписан из парижской клиники

Об этом сообщает Le Parisien.

Знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер выписан из парижской клиники имени Жоржа Помпиду. Семикратный чемпион "Формулы-1" был пациентом доктора Филиппа Менаше, который известен по своим передовыми работами, посвященными терапии с помощью стволовых клеток. Спортсмен прошел курс лечения проблем с сердцем.

Шумахер продолжает процесс реабилитации после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. О состоянии гонщика прессе почти ничего не сообщается, но немца периодически посещают его друзья.

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