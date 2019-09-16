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Espreso.tvОбщество"Чтобы не упустить момент": Богдан прокомментировал шепот Зеленскому на ухо

"Чтобы не упустить момент": Богдан прокомментировал шепот Зеленскому на ухо

Председатель Офиса президента Андрей Богдан шепчет на ухо президенту Владимиру Зеленскому срочные советы и идеи

Об этом рассказал Богдан в интервью BBC .

Журналисты спросили, что он чаще всего шепчет президенту. Богдан ответил: "Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потеряно момент".

"Это самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим паре - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент ", - пояснил глава ОПГ.

Напомним, в июле во время визита президента Украины в Днепр Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари о том, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют к 14 сентября.

7 сентября Филатов продемонстрировал новый мост, о котором говорилось в паре, а уже 14 сентября на него приехал посмотреть президент. Зеленский сказал, что "мост есть, но к его качеству есть вопросы".

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