НБУ ожидает подписания новой программы с МВФ до конца года
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .
"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сообщила Рожкова.
Также она частично подтвердила информацию, распространенную агентством Bloomberg о предыдущих параметры программы, по которым договаривается правительство, в частности о том, что новая программа будет продолжаться 3 года.
"Что касается объемов (программы - ред.), то важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом бюджета на 2020 год", - отметила Рожкова.
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Напомним, в четверг, 12 сентября, миссия Международного валютного фонда официально начала свою работу в Украине.
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