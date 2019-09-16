НБУ ожидает подписания новой программы с МВФ до конца года

16 сентября, 2019, 14:08

В Национальном банке Украины рассчитывают, что Кабмин подпишет новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом до конца 2019 года

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .

"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сообщила Рожкова.

Также она частично подтвердила информацию, распространенную агентством Bloomberg о предыдущих параметры программы, по которым договаривается правительство, в частности о том, что новая программа будет продолжаться 3 года.

"Что касается объемов (программы - ред.), то важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом бюджета на 2020 год", - отметила Рожкова.