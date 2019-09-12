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Espreso.tvОбществоМиссия МВФ начала работу в Украине

Миссия МВФ начала работу в Украине


фото: reuters
В четверг, 12 сентября, миссия Международного валютного фонда официально начала свою работу в Украине

Об этом сообщает Громадское.

Миссия прибыла в Киев 11 сентября.

Во время пребывания в Украине представители МВФ встретятся с правительством, Национальным банком Украины и другими государственными органами власти.

Целью встреч должна стать наработка условий новой программы сотрудничества МВФ с Украиной.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа кредитов МВФ будет последней.

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