Миссия МВФ начала работу в Украине
12 сентября, 2019, 11:50
В четверг, 12 сентября, миссия Международного валютного фонда официально начала свою работу в Украине
Об этом сообщает Громадское.
Миссия прибыла в Киев 11 сентября.
Во время пребывания в Украине представители МВФ встретятся с правительством, Национальным банком Украины и другими государственными органами власти.
Целью встреч должна стать наработка условий новой программы сотрудничества МВФ с Украиной.
Ранее министр финансов Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа кредитов МВФ будет последней.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-