Украина договаривается с МВФ о новом кредите на $5 млрд - Bloomberg
Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщает Bloomberg.
Новая программа финансовой помощи будет предоставлена по так называемому механизму расширенного финансирования, в отличие от 14-месячного резервного соглашения (Stand-by Arrangements) на $3,9 млрд, который МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.
По данным источников агентства, Украина получит кредит на три года. Сейчас переговоры по соглашению продолжаются.
По информации агентства, миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить новую программу. Соглашение, вероятно, будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, сдерживания бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель. В украинском правительстве надеются достичь соглашения с МВФ в этом месяце и заключить новую программу до конца года, сообщает агентство.
- Напомним, в четверг, 12 сентября, миссия Международного валютного фонда официально начала свою работу в Украине.
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