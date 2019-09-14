Украина договаривается с МВФ о новом кредите на $5 млрд - Bloomberg

14 сентября, 2019, 17:43

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитования на $5 млрд

Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщает Bloomberg.

Новая программа финансовой помощи будет предоставлена по так называемому механизму расширенного финансирования, в отличие от 14-месячного резервного соглашения (Stand-by Arrangements) на $3,9 млрд, который МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.

По данным источников агентства, Украина получит кредит на три года. Сейчас переговоры по соглашению продолжаются.

По информации агентства, миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить новую программу. Соглашение, вероятно, будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, сдерживания бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель. В украинском правительстве надеются достичь соглашения с МВФ в этом месяце и заключить новую программу до конца года, сообщает агентство.