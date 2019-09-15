В Киеве не будет главы КГГА, а по всей Украине - руководителей ОГА, - заместитель главы фракции "Слуги народа" Корниенко
Об этом заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию LB.ua , передает Еспресо.TV.
"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил Корниенко , комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.
"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей колеи. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг должности главы КГГА уже теряют актуальность", - сказал заместитель главы фракции партии "Слуга народа".
На вопрос о том, "зачем тогда вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА вообще нужна", он ответил: "Это право президента".
Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".
- Перед этим сообщалось, что законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
- В свою очередь Кличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой" .
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-