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Espreso.tvОбществоВ Киеве не будет главы КГГА, а по всей Украине - руководителей ОГА, - заместитель главы фракции "Слуги народа" Корниенко

В Киеве не будет главы КГГА, а по всей Украине - руководителей ОГА, - заместитель главы фракции "Слуги народа" Корниенко


фото: obozrevatel.com
Новая украинская власть намерена утвердить законопроект о введении институтов префектов в Украине. В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА

Об этом заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию LB.ua , передает Еспресо.TV.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил Корниенко , комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей колеи. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг должности главы КГГА уже теряют актуальность", - сказал заместитель главы фракции партии "Слуга народа".

На вопрос о том, "зачем тогда вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА вообще нужна", он ответил: "Это право президента".

Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

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