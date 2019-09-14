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Espreso.tvОбществоКличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой"

Кличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой проведение в украинской столице досрочных выборов

Об этом он сказал оппозиционному к нему депутату Киевсовета Сергею Гусовскому в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на LB.ua .

"Это большая ошибка. Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе Киеве", - сказал Виталий Кличко.

"У вас есть немного времени, не перейти границу", - добавил он.

  • Напомним, кроме устранения Кличко и его местных депутатов от власти в Киеве путем досрочных выборов команда Зеленского также разработала новый закон о столице , в котором существенно ослабляются полномочия мэра.

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