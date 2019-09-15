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Espreso.tvОбществоНа ставке Гитлера под Винницей обнаружили новый 4-этажный бункер

На ставке Гитлера под Винницей обнаружили новый 4-этажный бункер


фото: vezha.vn.ua
На ставке Гитлера "Вервольф", что в селе Стрижавка под Винницей, исследователи обнаружили подземное четырехэтажное здание. Внутри здания, на первом и втором этажах от поверхности обнаружили следы газов аргона и радона

Исследования осуществлялись в два этапа - с 2018 года. Исполнителем выступил Институт прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии с города во главе с профессором Николаем Якимчуком, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу Винницкого областного краеведческого музея на Facebook.

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Вследствие I этапа работ ученые подтвердили наличие на территории "Вервольфа" подземных сооружений, заполненных воздухом и жидкостью. А исследования второго этапа (в 2019 году) позволили выявить и оконтурить "рукотворный объект", как его определили ученые.

Речь идет о здании в четыре этажа с бетонными перекрытиями и туннелем на глубине 9,96 - 11,75 метра. Высота каждого этажа - 1,8 метра. Так, первый этаж построен на глубине 3,01-4,82 метра, второй - 5,22-7,01 метра, третий - 7,55-9,36 метра, четвертый 9,94 - 11,76 метра.

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При этом, на первом и втором уровнях от поверхности фиксируются сигналы газов аргона и радона (последний радиоактивный и может быть опасен для здоровья людей, но в то же время может входить в состав отдельных минеральных вод). Зато, определение содержания третьего и четвертого этажей требует дополнительных исследований.

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