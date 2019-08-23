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Espreso.tvОбщество80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа

80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа

80 лет назад, 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали соглашение, которое стало толчком к началу Второй мировой войны. В этой сделке значительное внимание было уделено распределению сфер влияния в отношении украинских земель и других частей Центральной и Восточной Европы

1. Соглашение было подписано в Москве министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым в присутствии Сталина и посла Германии Вернера фон Шуленбурга.

Пакт гарантировал нейтралитет Советского Союза в конфликте Третьего Рейха с Польшей и странами Запада. Тайным дополнительным протоколом определялись сферы взаимных интересов обоих государств в Восточной Европе.

2. Тайный дополнительный протокол состоял из преамбулы и четырех пунктов. Северная граница Литвы признавалась чертой сфер интересов Германии и СССР. Также на тот момент признавались интересы Литвы по поводу Виленской области. Вильнюс принадлежал Польше на протяжении межвоенного периода как следствие литовско-польской войны 1920 года.

Граница сфер интересов Германии и СССР в Польше проходила по линии рек Нарвы, Вислы и Сана. Касательно Юго-Восточной Европы с советской стороны была очерчена заинтересованность в Бессарабии, которая в то время принадлежала Румынии.

Финляндия, Эстония и Латвия также отходили в советскую сферу влияния.

3. Соглашения Сталина и Гитлера о разделе сфер влияния в Польше на практике привели к переходу под советский контроль Западной Украины и Западной Белоруссии. И эти изменения произошли уже через месяц после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

В состав СССР были включены Львовщина, Ивано-Франковщина, Тернопольская, Ривненская и территория современной Волынской области. Историческая, политическая, общественная оценка этой ситуации - это отдельный вопрос. Речь шла о воссоединении украинских земель, но в пределах и под руководством чужой империи.

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4. Также пакт предусматривал изменения по поводу статуса украинских земель, которые были тогда в составе Румынии. Переход Северной Буковины (Черновицкая область) и Южной Бессарабии (юг Одесской области) под советский контроль произошел в июне 1940 года.

Интересно, что также в результате этих территориальных преобразований Украина потеряла Приднестровье. К 1940 году это была Молдавская АССР в составе советской Украины. Однако после оккупации советскими войсками Бессарабии на ее территории была создана Молдавская ССР, которая получила статус союзной республики. Сталин любил нарезать границы так, как ему было нужно, и советскую Молдову решили разбавить украинскими селами.

Поэтому запад Молдавской АССР (Приднестровье) был включен в состав Молдовы, а северо-восточные районы автономии вошли в Одесскую область.

5. 24 августа центральные советские СМИ обнародовали новости о несекретные части договора. Новости удивили лидеров государств по всему миру, поскольку перед этим продолжались антигитлеровские переговоры между Англией, Францией и СССР. Договор неприятно удивил иностранные коммунистические партии и еврейские общины Европы.

6. 1 сентября, через неделю после подписания пакта, началась агрессия против Польши со стороны Германии. Началась Вторая мировая война.

28 сентября 1939 г., уже после раздела Польши, Сталиным и Гитлером в секретный протокол были внесены изменения договору о дружбе и границах между СССР и Германией. Германии была передана большая часть польской территории, а Литва перешла из сферы влияния Германии в сферу влияния СССР.

Впоследствии Эстония, Латвия и Литва были вынуждены подписать Пакт об обороне и взаимной помощи, которым разрешалось размещение советских войск на их территориях.

10 января 1941 г. Германия и СССР подписали еще один договор о советско-немецкой границе и соглашение о взаимных товарных поставках. Договор формально устанавливал границу между Германией и СССР между рекой Игорка и Балтийским морем.

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7. До окончания Второй мировой войны данные о тайном советско-германском соглашении оставались на уровне слухов.

Немецкий оригинал дополнительного протокола был уничтожен во время бомбардировки Берлина в марте 1944 года, но его копия на микропленке сохранилась в архиве МИД Германии. Служащий немецкого МИД передал эту копию британскому подполковнику Томсону в мае 1945 года.

Впервые о секретных протоколах заговорили на Нюрнбергском процессе. Обвиняемые лидеры нацистов строили на этом факте линию защиты.

Широкую популярность документ получил в 1948 году, когда он был опубликован в сборнике Госдепартамента США "Нацистско-советские отношения. 1939-1941 гг.". Сборник также содержал немецкую и германо-советскую дипломатическую переписку, где были ссылки на секретные договоренности.

8. Съезд народных депутатов СССР в 1989 году объявил пакт Молотова-Риббентропа недействительным с момента подписания.

Оригинал протокола хранился в архиве ЦК КПСС. После рассекречивания архива документ был найден генерал-полковником, исследователем периода сталинизма Дмитрием Волкогоновым и опубликован в журнале "Новая и новейшая история" (№1 за 1993 год).

Отметим, что в начале девяностых в России еще было возможным критическое отношение к Сталину и его "геополитическим" шагам. Ситуация с доступом к архивам изменилась в 1995-1997 годах, что стало показателем изменений настроений в российских элитах и возвращения к имперскому курсу.

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9. 31 мая 2019 г. в России впервые обнародовали не только текст, но и скан копии пакта Молотова-Риббентропа.

Скан-копии документов обнародовал фонд "Историческая память", отметив, что их предоставил Исторично- документальный департамент Министерства внутренних дел России. Документы напечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи Молотова и фон Риббентропа.

Такое демонстративное обнародование соглашения, которое мировое сообщество оценивает негативно, свидетельствует об изменениях в российской политике. Если раньше россияне скрывали факт тайных соглашений о разделе сфер влияния, то сейчас они гордятся такими действиями.

10. Ни один из межгосударственных договоров, подписанных в ХХ веке, не вызвал такой длительной дискуссии, как пакт Молотова-Риббентропа. По мнению большинства историков, пакт стал сговором двух диктаторских режимов с целью агрессии против Польши. Он открыл путь к решению Второй мировой войны.

Специалисты международного права в подавляющем большинстве считают пакт юридически неправомерным, поскольку он касался интересов третьих лиц. Значительная часть юристов считает, что пакт надо квалифицировать как преступление против мира.

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