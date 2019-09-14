Волкер рассказал, чего ждать от встречи Зеленского с Трампом
14 сентября, 2019, 21:55
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины поделился ожиданиями от встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
Об этом Волкер заявил в Киеве во время форума YES, сообщает РБК-Украина .
По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом продемонстрирует сильную поддержку Киева со стороны Вашингтона.
"Чего можно ожидать? Заявления США о сильной поддержке Украины, процесса реформ, мира, я думаю, что четкий месседж - мы стараемся помогать Украине быть успешной", - сказал Волкер.
- 12 сентября стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется.
Читайте также
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
Читайте также
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина