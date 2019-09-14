Волкер рассказал, чего ждать от встречи Зеленского с Трампом

14 сентября, 2019, 21:55

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины поделился ожиданиями от встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

Об этом Волкер заявил в Киеве во время форума YES, сообщает РБК-Украина .

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом продемонстрирует сильную поддержку Киева со стороны Вашингтона.

"Чего можно ожидать? Заявления США о сильной поддержке Украины, процесса реформ, мира, я думаю, что четкий месседж - мы стараемся помогать Украине быть успешной", - сказал Волкер.