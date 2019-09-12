 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке, - Тейлор

Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке, - Тейлор


фото: president.gov.ua
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - заявил Тейлор в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорке мы очень близки (в организации встречи, - ред.)", - пояснил дипломат.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Вашингтон анонсировал встречу Трампа и Зеленского в Варшаве во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения к берегам США урагана Дориан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать