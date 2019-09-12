Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке, - Тейлор
Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - заявил Тейлор в комментарии Интерфакс-Украина.
По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.
Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.
"Но по Нью-Йорке мы очень близки (в организации встречи, - ред.)", - пояснил дипломат.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Ранее Вашингтон анонсировал встречу Трампа и Зеленского в Варшаве во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения к берегам США урагана Дориан.
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