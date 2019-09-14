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Espreso.tvОбществоУкраину посетит президент Словакии

Украину посетит президент Словакии


фото: Global Citizen
16 сентября Украину с официальным визитом посетит президент Словакии Зузана Чапутова

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В понедельник, 16 сентября, с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой встретится президент Украины Владимир Зеленский .

В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи президентов Украины и Словакии.

Кроме того, после официальной церемонии Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами. Пресс-конференция состоится в 13:30.

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