Украину посетит президент Словакии
14 сентября, 2019, 22:46
16 сентября Украину с официальным визитом посетит президент Словакии Зузана Чапутова
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
В понедельник, 16 сентября, с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой встретится президент Украины Владимир Зеленский .
В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи президентов Украины и Словакии.
Кроме того, после официальной церемонии Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами. Пресс-конференция состоится в 13:30.
- Напомним, 15 июня в Словакии состоялась инаугурация нового президента страны - юриста Зузаны Чапутовой.
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