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Espreso.tvМирСостоялась инаугурация нового президента Словакии

Состоялась инаугурация нового президента Словакии


фото: AFP
В Словакии состоялась инаугурация нового президента страны - юриста Зузаны Чапутовой

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В своем инаугурационном выступлении Чапутова отметила, что стала президентом Словакии не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить народу.

45-летняя Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и первой женщиной на высшем государственном посту в истории страны.

По данным Статистического бюро Словакии, за Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Мароша Шефчовича поддержали 42% избирателей.

  • Напомним, 45-летняя адвокат и леволиберальная общественная активистка Зузана Чапутова победила во втором туре выборов президента Словакии. Согласно данным, обнародованным в воскресенье, 31 марта 2019 года, после обработки 100% бюллетеней она набрала 58,4% голосов.
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