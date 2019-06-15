Состоялась инаугурация нового президента Словакии

15 июня, 2019, 18:33

В Словакии состоялась инаугурация нового президента страны - юриста Зузаны Чапутовой

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В своем инаугурационном выступлении Чапутова отметила, что стала президентом Словакии не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить народу.

45-летняя Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и первой женщиной на высшем государственном посту в истории страны.

По данным Статистического бюро Словакии, за Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Мароша Шефчовича поддержали 42% избирателей.