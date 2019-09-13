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Espreso.tvОбществоЗеленский: счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах

Зеленский: счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский рассказал, в чем, по его мнению, заключается счастье

Выступая на 16-м ежегодном форуме Yalta Europen Strategy, посвященном теме: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", Зеленский рассказал, что счастье для него - это когда украинская семья собирается за столом в полном составе, войны нет, защитники живы, работники дома, семья живет в достатке, а коррупционеры сидят в тюрьме

"Какое наше видение счастливой украинской семьи? Все за столом. Пустых стульев нет. Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны вернуть свои территории. Единственный путь для этого - это дипломатия. Ее оружие - санкции", - отметил глава государства.

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Одним из важнейших вызовов, по словам Зеленского, является преодоление многолетней коррупции. "Здесь мы очень надеемся на наших недругов и наших постоянных скептиков, которые говорят, что в Украине это невозможно. И это прекрасно, что они такое говорят, потому что чем больше в нас не верят - тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, было с парламентскими, так было с роспуском парламента, для снятия депутатской неприкосновенности. так, значит будет и с преодолением коррупции", - рассказал он.

"Счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах", - резюмировал Зеленский.

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