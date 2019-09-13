На форуме YES Зеленский ушел в зал, спрашивая: "Что такое счастье?"

13 сентября, 2019, 09:54

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Начав выступление на английском языке, Зеленский спустился со сцены в зал, спрашивая у присутствующих, в чем, по их мнению, заключается счастье (тема Форума - "Счастье сейчас" (Happiness now), - ред.).

Большинство опрошенных ответили, что для них счастье состоит в благосостоянии и безопасности их семьи и в мире и процветании Украины.