На форуме YES Зеленский ушел в зал, спрашивая: "Что такое счастье?"
13 сентября, 2019, 09:54
Президент Украины Владимир Зеленский открыл своим выступлением 16-й ежегодный форум Yalta Europen Strategy
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Начав выступление на английском языке, Зеленский спустился со сцены в зал, спрашивая у присутствующих, в чем, по их мнению, заключается счастье (тема Форума - "Счастье сейчас" (Happiness now), - ред.).
Большинство опрошенных ответили, что для них счастье состоит в благосостоянии и безопасности их семьи и в мире и процветании Украины.
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