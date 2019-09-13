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Espreso.tvОбществоНа форуме YES Зеленский ушел в зал, спрашивая: "Что такое счастье?"

На форуме YES Зеленский ушел в зал, спрашивая: "Что такое счастье?"

Президент Украины Владимир Зеленский открыл своим выступлением 16-й ежегодный форум Yalta Europen Strategy

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Начав выступление на английском языке, Зеленский спустился со сцены в зал, спрашивая у присутствующих, в чем, по их мнению, заключается счастье (тема Форума - "Счастье сейчас" (Happiness now), - ред.).

Большинство опрошенных ответили, что для них счастье состоит в благосостоянии и безопасности их семьи и в мире и процветании Украины.

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