Зеленский о санкциях против РФ на форуме YES: "Вы теряете деньги, извините, но мы теряем людей"

13 сентября, 2019, 10:09

Дипломатия и санкции - единственный путь закончить войну и вернуть территории

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на 16-м ежегодном форуме Yalta Europen Strategy (YES), передает Еспресо.TV

"Единственный путь вернуть защитников Украины победителями, завершить войну и вернуть территории - дипломатия и ее мощное оружие санкции. Я не устаю повторять нашим мировым партнерам, которые думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, извините, но мы теряем людей", - заявил Зеленский.

По его словам, санкции - это жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.

"Санкции - это налог ради мира. Пока он (мир, - ред.) не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - добавил президент.