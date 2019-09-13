Зеленский о санкциях против РФ на форуме YES: "Вы теряете деньги, извините, но мы теряем людей"
13 сентября, 2019, 10:09
Дипломатия и санкции - единственный путь закончить войну и вернуть территории
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на 16-м ежегодном форуме Yalta Europen Strategy (YES), передает Еспресо.TV
"Единственный путь вернуть защитников Украины победителями, завершить войну и вернуть территории - дипломатия и ее мощное оружие санкции. Я не устаю повторять нашим мировым партнерам, которые думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, извините, но мы теряем людей", - заявил Зеленский.
По его словам, санкции - это жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.
"Санкции - это налог ради мира. Пока он (мир, - ред.) не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - добавил президент.
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