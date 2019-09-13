В Праге решили перенести памятник советскому маршалу, который обливали краской
13 сентября, 2019, 10:06
В четверг, 12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги
Об этом сообщает Radio Praha.
Члены совета решили найти "новое достойное место" памятнику.
Дискуссия о будущем монументе длилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.
Напомним, что в Праге районная администрация готовит письмо в посольство России с предложением забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Ранее в Праге неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу Ивану Коневу.
Памятник Коневу ранее уже обписывали и обливали краской.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-