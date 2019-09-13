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Espreso.tvМирВ Праге решили перенести памятник советскому маршалу, который обливали краской

В Праге решили перенести памятник советскому маршалу, который обливали краской

В четверг, 12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги

Об этом сообщает Radio Praha.

Члены совета решили найти "новое достойное место" памятнику.

Дискуссия о будущем монументе длилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.

Напомним, что в Праге районная администрация готовит письмо в посольство России с предложением забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Ранее в Праге неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу Ивану Коневу.

Памятник Коневу ранее уже обписывали и обливали краской.

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