В Праге облили краской памятник советскому маршалу
22 августа, 2019, 17:30
Неизвестные облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Памятник советскому маршалу уже не впервые становится объектом атак
Об этом сообщает 24 канал.
Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем".
Неизвестные написали также дату - в 1968 год. Заметим, что 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.
Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек отметил, что правоохранители обследуют отпечатки ног и пересмотрят записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей.
Интересно, что на этом же памятнике пражская власть установила объяснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.
Читайте также
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-