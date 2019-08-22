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Espreso.tvМирВ Праге облили краской памятник советскому маршалу

В Праге облили краской памятник советскому маршалу

Неизвестные облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Памятник советскому маршалу уже не впервые становится объектом атак

Об этом сообщает 24 канал.

Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем".

Неизвестные написали также дату - в 1968 год. Заметим, что 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.

Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек отметил, что правоохранители обследуют отпечатки ног и пересмотрят записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей.

Интересно, что на этом же памятнике пражская власть установила объяснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.

 

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