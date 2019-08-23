В Чехии устали отмывать от краски памятник русскому маршалу и предлагают РФ его забрать

23 августа, 2019, 18:58

Правительство Чехии готовит письмо в посольство РФ с предложением переговоров о дальнейшей судьбе памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге

Об этом заявил староста Праги-6 Ондржей Колар, сообщает Радио Чехии.

"Сейчас мы готовим письмо в посольство, в котором призовем их к переговорам и повторим наше предложение, чтобы они перенесли памятник маршалу Коневу на территорию посольства, то есть на территорию РФ. Не думаю, что кто-то из чешских граждан будет настолько отчаянным, что станет лазить через забор российского посольства и обливать маршала Конева краской на территории другого государства", - рассказал Колар.

По его словам, чехи уже объединились в отдельную инициативу против Конева, а обслуживание самого памятника тоже стоит денег. При этом он отметил, что отмывать маршала от краски, которую нанесли недавно, уже не станут.

Отметим, что 22 августа в Праге облили красной краской памятник советскому маршалу Коневу. Неизвестные написали также дату - 1968 год. Напомним, что 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.