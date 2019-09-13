Составляющими капитуляции перед Россией является принятие недемократических законов, - Княжицкий

13 сентября, 2019, 20:10

Принятие недемократических законов, которые толкают Украину к тоталитаризму, является элементами капитуляции перед Россией

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV народный депутат Николай Княжицкий.

"Что такое капитуляция? Это не просто признание выигрыша России в войне. Это признание выигрыша России в том большом геополитическом споре, который мы начали во время и после Майдана, когда Украина выразила свою субъектность и сказала, что хочет быть частью Евросоюза, двигаться в НАТО, прекратить многовекторную политику, которая была до этого, хочет сама строить демократическое государство. Это все составляющие, потому что мы не можем себе представить недемократическую страну членом Евросоюза, например. Да, были примеры, когда страна сотрудничала с НАТО, например Турция, где нет даже такой большой демократии, но все же демократические процессы там были запущены. То, что они потом, со временем на каком-то этапе изменились - это уже совсем другой процесс. Так вот такая капитуляция нас ожидает и она происходит уже, она происходит ежедневно, когда мы в Раде принимаем недемократические законы, которые толкают нас к тоталитаризму, а это целый комплекс законов, или постановлений, или решений ", - сказал Княжицкий.

Примером таких решений народный депутат назвал роспуск Центральной избирательной комиссии.

"Когда отправляется (в отставку - ред.) независимый орган без серьезных на то оснований, поскольку мотивация Владимира Зеленского в том, что некий депутат был недоволен выборами и он недоволен тем, как ЦИК реагировала на решение судов и какие это были решения судов, а мы знаем нашу судебную систему. Когда все эти выборы были признаны демократическими открытыми и ОБСЕ и международными наблюдателями и самим обществом, когда на этих выборах победил Владимир Зеленский и победила его партия с очень большим отрывом, говорить, что эти выборы состоялись демократически или незаконно, мне кажется, неверно. Посольства США, Канады, другие дипломаты обращали внимание на то, что фактически одна партия, которая имеет большинство в парламенте, контролировать по сути единолично ЦИК ", - добавил Княжицкий.