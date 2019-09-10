Зеленский хочет распустить ЦИК, - СМИ

10 сентября, 2019, 16:26

Формальным поводом стала ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа"

Об этом сообщает DT.UA.

Предполагалось, что президент примет это решение после проведения Счетной палатой аудита ЦИК двух избирательным циклов - президентского и парламентского. Однако, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК этого года.

По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передали в аппарат Рады для регистрации.

Напомним, что формальным поводом для роспуска ЦИК в обращении президента стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. Ведь 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергея Рудика. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Натальи Дьяченко. В результате Рудик не принял присягу народного депутата.

Вероятно, что ОПУ не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

В соответствии со статьей 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, по закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.