Рада избрала новый состав Центризбиркома

20 сентября, 2018, 17:19

Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голосование проходило за каждого кандидата отдельно. Итак, вновь назначенными членами ЦИК стали:

Алла Басалаева (судья Дарницкого райсуда Киева, квота депутатской группы "Видродження"), поддержали 280 депутатов

Наталья Бернацькая (первый заместитель главы Минюста, квота фракции "Народный фронт", поддержали 307 депутатов)

Михаил Вербенский (директор департамента аналитической работы МВД), квота Блока Петра Порошенко, поддержали 286 депутатов

Андрей Евстигнеев (доцент кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко, был помощником нардепов Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка). Квота фракции "Батькивщина", поддержали 309 депутатов;

Ирина Ефремова (народный депутат от фракции "Народный фронт"), 307 депутатов

Ольга Желтова (заместитель руководителя секретариата комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия), квота Блока Петра Порошенко, 305 депутатов

Олег Конопольский (адвокат, квота Блока Петра Порошенко), 288 депутатов

Светлана Кустова (адвокат, помощница народного депутата Ирины Фриз) Квота Блока Петра Порошенко, поддержали 306 депутатов;

Ольга Лотюк (доцент кафедры конституционного и административного права КНУ им. Тараса Шевченко, квота Блока Петра Порошенко, поддержали 296 депутатов)

Виталий Плукар (заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти Департамента местного самоуправления Администрации президента). Квота Блока Петра Порошенко, поддержали 302 депутата;

Евгений Радченко (эксперт по избирательному законодательству в реанимационное пакете Реформ и директор по развитию "Интерньюс-Украина"). Квота фракции "Самопомич", поддержали 289 депутатов;

Татьяна Слипачук (президент Украинской арбитражной ассоциации), квота депутатской группы "Воля народа", поддержали 317 депутатов

Леонтий Шипилов (помощник народного депутата Николая Величковича), квота "Народного фронта", поддержали 308 депутатов

Татьяна Юзькова (народный депутат от Радикальной партии), поддержали 307 депутатов.

На своей должности осталась избранная в апреле 2014 г. по квоте "Свободы" Екатерина Махницкая (срок полномочий истекает в 2021 году). Также в составе ЦИК остался Олег Диденко, избиравшийся по квоте партии "УДАР" (срок полномочий истекает в 2021 году).

По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, еще одно вакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппозиционного блока".

По словам председателя ВР Андрея Парубия, на следующем заседании парламент рассмотрит еще два процедурных решения: о прекращении депутатских полномочий Ефремовой и Юзькова, избранных в состав ЦИК.