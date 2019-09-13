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Espreso.tvОбщество"Может, я ему неприятен": Коломойский не был на выступлении Зеленского на форуме YES

"Может, я ему неприятен": Коломойский не был на выступлении Зеленского на форуме YES


фото: lb.ua
Олигарх Игорь Коломойский не присутствовал во время утреннего выступления президента Владимира Зеленского на форуме Ялтинской экономической стратегии (YES)

Об этом передает Lb.ua

На вопрос, почему его не было утром, когда выступал Зеленский, Коломойский ответил так: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне (он, - Ред.) приятен, но, может, я ему неприятен".

Коломойский также отметил, что встреча с Зеленским в Офисе президентом 10 сентября состоялась не по его инициативе, а его якобы пригласили.

По словам олигарха, на этой встрече не обсуждались дела Верховной Рады.

 

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