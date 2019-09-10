Коломойский пришел в ОПУ и провел встречу с Зеленским

10 сентября, 2019, 21:02

Об этом сообщили в пресс-службе ОПГ.

Во время встречи они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

"Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", - говорится в сообщении.