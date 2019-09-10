Коломойский пришел в ОПУ и провел встречу с Зеленским
10 сентября, 2019, 21:02
10 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским в Офисе главы государства
Об этом сообщили в пресс-службе ОПГ.
Во время встречи они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.
"Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", - говорится в сообщении.
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