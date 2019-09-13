Пристайко анонсировал новый обмен удерживаемыми с Россией "в ближайшее время"
13 сентября, 2019, 22:30
13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к обмену пленными между Украиной и Российской Федерацией продолжается круглосуточно
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки ... Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, опять-таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят ", - сказал Пристайко.
- Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные территории. В то же время министр не уточнил, имел ли в виду под выборами по всей территории проведения выборов также и в Крыму.
- 13 сентября Вадим Пристайко отметил, что Донбасс принадлежит Украине. Поэтому выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить по украинскому законодательству.
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