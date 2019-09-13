Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций

13 сентября, 2019, 12:10

Президент Финляндии Саули Ниинистьо сомневается в том, что европейские санкции в конечном итоге приведут к обвалу российской экономики

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, но этого не произошло, и у меня сомнения, что это произойдет в будущем ... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.

Президент Финляндии качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.