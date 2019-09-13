 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Финляндии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций

Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций


фото: yle.fi
Президент Финляндии Саули Ниинистьо сомневается в том, что европейские санкции в конечном итоге приведут к обвалу российской экономики

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, но этого не произошло, и у меня сомнения, что это произойдет в будущем ... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.

Президент Финляндии качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать