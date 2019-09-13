Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций
Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Интерфакс-Украина.
"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, но этого не произошло, и у меня сомнения, что это произойдет в будущем ... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.
Президент Финляндии качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.
"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил он.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.
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