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Espreso.tvОбществоМеня пригласили, - Коломойский о встрече с Зеленским

Меня пригласили, - Коломойский о встрече с Зеленским


фото: ukrinform
13 сентября украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не он был инициатором встречи с Владимиром Зеленским в Офисе Президента

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах 16-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Укринформ.

"Пригласили", - сказал олигарх, отвечая на вопрос журналистов о недавней встрече с президентом.

По словам Коломойского, вопросы работы парламента и влияния на депутатов на этой встрече не затрагивались.

Кроме того бизнесмен утверждает, что ни на кого не влияет в новом парламенте.

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