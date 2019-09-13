Меня пригласили, - Коломойский о встрече с Зеленским
13 сентября, 2019, 17:00
13 сентября украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не он был инициатором встречи с Владимиром Зеленским в Офисе Президента
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах 16-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Укринформ.
"Пригласили", - сказал олигарх, отвечая на вопрос журналистов о недавней встрече с президентом.
По словам Коломойского, вопросы работы парламента и влияния на депутатов на этой встрече не затрагивались.
Кроме того бизнесмен утверждает, что ни на кого не влияет в новом парламенте.
- Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским в Офисе главы государства.
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