Жесткий Brexit: Лондон озвучил кризисные сценарии

Как следует из документа, в случае выхода из состава ЕС без соглашения Великобритания автоматически получит статус "третьей страны", а отношения с Брюсселем получат характер "недружественных".

При этом транспортный коллапс, который образуется в местах пересечения Ла-Манша, может длиться до трех месяцев, а интенсивность транспортного потока сократиться на 40-60 процентов в день.

Это повлияет на ввоз лекарств и медицинских препаратов в страну. Даже подготовившись, полностью избежать негативного эффекта будет невозможно из-за коротких сроков хранения ряда медикаментов.

Эксперты также прогнозируют проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС. "Значительное количество" полицейских будут задействованы в подавлении протестов, указывается в документе.

Власть попытается придерживаться политики "нет - новым проверкам" на границе с Ирландией "за исключением ограниченного количества особых случаев", однако в долгосрочной перспективе такая модель себя не оправдает. При этом, как ожидается, в Северной Ирландии резко вырастут цены на электроэнергию.

Оппозиционные депутаты в парламенте также требовали обнародовать частную переписку, в том числе в WhatsApp и Facebook, которая принадлежит ключевым помощникам премьера Бориса Джонсона и касается прекращения деятельности парламента на пять недель. Эта просьба, однако, была отклонена властями как "неуместная".

Ранее сообщалось, что глава правительства Соединенного королевства Борис Джонсон подготовил план выхода из ЕС без отсрочки. Согласно плану, дальнейшие отсрочки по Brexit будут юридически невозможны.

Кроме того, Лондон обратился к странам ЕС с предложениями заключить соглашения в обход Брюсселя.