Джонсон готовит план, который сорвет отсрочку Brexit

9 сентября, 2019, 08:16

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовит документ, который сделает юридически невозможной отсрочку Brexit

Об этом сообщает Reuters.

План Джонсона предусматривает, что премьер-министр направит письмо с просьбой, в котором говорится, что правительство не желает никаких задержек после 31 октября.

Согласно новому закону, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с ЕС, Джонсон должен попросить Брюссель об отсрочке до 31 января 2020 года.

Советники Джонсона 8 сентября провели совещание, на котором была выработана стратегия, направленная на пресечение попыток навязать трехмесячное продолжение выхода Британии из ЕС.