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Espreso.tvМирДжонсон готовит план, который сорвет отсрочку Brexit

Джонсон готовит план, который сорвет отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовит документ, который сделает юридически невозможной отсрочку Brexit

Об этом сообщает Reuters.

План Джонсона предусматривает, что премьер-министр направит письмо с просьбой, в котором говорится, что правительство не желает никаких задержек после 31 октября.

Согласно новому закону, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с ЕС, Джонсон должен попросить Брюссель об отсрочке до 31 января 2020 года.

Советники Джонсона 8 сентября провели совещание, на котором была выработана стратегия, направленная на пресечение попыток навязать трехмесячное продолжение выхода Британии из ЕС.

  • Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.
  • После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.
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