Brexit: Британия обратилась к странам ЕС с предложениями заключить соглашения в обход Брюсселя
Об этом сообщает Politico.
Сообщается, что Великобритания обратилась ко многим столицам ЕС с предложениями о заключении соглашений, которые позволили бы смягчить последствия безрезультатного Brexit.
"На встрече представителей Великобритании с ЕС на прошлой неделе почти все делегации вспомнили, что к ним обращалась Великобритания по нескольким вопросам. К ним относятся такие темы, как защита данных, а также помощь по социальному обеспечению и права на здоровье британских граждан, проживающих в других частях ЕС ", - сообщил источник из среды дипломатов.
Ранее сообщалось, что глава правительства Соединенного королевства Борис Джонсон подготовил план выхода из ЕС без отсрочки . Согласно плану, дальнейшие отсрочки по Brexit будут юридически невозможны.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-