Brexit: Британия обратилась к странам ЕС с предложениями заключить соглашения в обход Брюсселя

11 сентября, 2019, 17:04

Правительство Великобритании пытается обойти переговоры с Brexit с Европейской комиссией, предлагая сделки непосредственно странам Европейского союза

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что Великобритания обратилась ко многим столицам ЕС с предложениями о заключении соглашений, которые позволили бы смягчить последствия безрезультатного Brexit.

"На встрече представителей Великобритании с ЕС на прошлой неделе почти все делегации вспомнили, что к ним обращалась Великобритания по нескольким вопросам. К ним относятся такие темы, как защита данных, а также помощь по социальному обеспечению и права на здоровье британских граждан, проживающих в других частях ЕС ", - сообщил источник из среды дипломатов.

Ранее сообщалось, что глава правительства Соединенного королевства Борис Джонсон подготовил план выхода из ЕС без отсрочки . Согласно плану, дальнейшие отсрочки по Brexit будут юридически невозможны.