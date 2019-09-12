Юрчишин: Зеленский едет в Раду призвать к отставке ЦИК
12 сентября, 2019, 12:18
В Верховной Раде усилили охрану в связи с возможным приездом президента
Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил об этом в Facebook.
"В парламенте усилена охрана. Будет Владимир Зеленский. Призывать отставить ЦИК", - пишет депутат из фракции «Голос».
- Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК противоречит демократическим принципам страны.
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