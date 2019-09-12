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Espreso.tvОбществоЮрчишин: Зеленский едет в Раду призвать к отставке ЦИК

Юрчишин: Зеленский едет в Раду призвать к отставке ЦИК


фото: glavcom
В Верховной Раде усилили охрану в связи с возможным приездом президента

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил об этом в Facebook.

"В парламенте усилена охрана. Будет Владимир Зеленский. Призывать отставить ЦИК", - пишет депутат из фракции «Голос».

  • Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК противоречит демократическим принципам страны.
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