Роспуск ЦИК противоречит демократическим принципам страны, - Порошенко
Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.
"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность", - отмечает Порошенко .
Напомним, 11 сентября в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий действующего состава ЦИК.
Комитет избирателей Украины считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания о работе ЦИК, сейчас нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.
ЦИК, в свою очередь, заявила, что досрочное прекращение полномочий всего состава комиссии повлечет за собой политическую ответственность президента и Верховной Рады.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-