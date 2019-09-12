Роспуск ЦИК противоречит демократическим принципам страны, - Порошенко

12 сентября, 2019, 07:20

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность", - отмечает Порошенко .

Напомним, 11 сентября в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий действующего состава ЦИК.

Комитет избирателей Украины считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания о работе ЦИК, сейчас нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

ЦИК, в свою очередь, заявила, что досрочное прекращение полномочий всего состава комиссии повлечет за собой политическую ответственность президента и Верховной Рады.