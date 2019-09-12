Трое украинских госслужащих "передумали" идти в оккупированный Луганск праздновать день города

12 сентября, 2019, 17:05

Начальник управления молодежи и спорта Луганской ОГА Антон Волохов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и менеджер "UA Донбасс" Андрей Шаповалов заявили, что на самом деле не собирались на оккупированную территорию, а информация об этом была "социальным экспериментом"

Об этом все трое сообщили в Facebook.

Антон Волохов отметил, что таким образом они стремились "привлечь внимание к проблемам переселенцев, к проблемам пересечения линии разграничения и, в целом, к возвращению мира на нашу землю".

"Не делайте из нас "полезных идиотов" и "предателей". Мы стремимся к миру, но не ценой предательства! Мы вернемся! Мы обязательно вернемся в Луганск, только когда в Луганске будет поднят Государственный Флаг Украины!" - написал Волохов.

Денис Денищенко написал, что это был эксперимент. "Мы хотели достичь нескольких целей и получить объективную картину нашей искаженной реальности. Скажу сразу: нам это удалось, и результаты нас шокировали", - написал депутат.

Цель "эксперимента", как отметил он, замерять градус человеческой ненависти или наоборот найти точки роста для всеобщего объединения вокруг общих символов, ценностей, свобод, прав для луганчан по обе стороны войны.

"Лично у меня была безумная мысль, а вдруг пришло время? Нужно сделать первый шаг, показать позицию, пример. Конечно, мы оценивали риски, но тот уровень ненависти, непонимания, угроз в нашу сторону с обеих сторон линии соприкосновения показал, насколько эта тема запущена", - пожаловался Денищенко.

Видео, которое распространил Андрей Шаповалов, он сейчас уже удалил.