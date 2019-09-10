Три украинских служащих поедут на День города в оккупированный Луганск
Об этом они рассказали в видеообращении в Facebook.
"Сколько еще ждать? Пять лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что с чего-то надо начинать", - сказал Шаповалов.
"Мы - луганчане. За пять лет это утверждение ни разу не подверглось сомнению. Хотя в поисках себя и нового дома мы изменили десятки городов. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске", - отметил Волохов.
"Это шестой День города Луганска, который мы пропускаем. Почему? Но мы имеем право. Луганск - он наш, он мой, он твой. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске ", - добавил Денищенко.
Во время записи обращения они говорили по-русски и были одеты в футболки с надписью "Луганщина моя UA".
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