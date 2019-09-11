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Espreso.tvОбществоВ базу "Миротворца" включили трех украинских госслужащих, которые собрались в оккупированный Луганск

В базу "Миротворца" включили трех украинских госслужащих, которые собрались в оккупированный Луганск

Начальник управления молодежи и спорта Луганской ОГА Антон Волохов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и менеджер "UA Донбасс" Андрей Шаповалов, которые заявили о намерении поехать в оккупированный Луганск 14 сентября, попали в "Миротворец"

Соответствующая информация приводится на сайте "Миротворец" .

Так, отмечается, что Денис Денищенко, Антон Волохов и Андрей Шаповалов сознательно брали "участие в информационно-пропагандистской спецоперации России (страны-агрессора) против Украины".

Они манипулировали общественно-важной информации в пользу РФ.

"Это ни в коем случае не официальный визит. Это просто инициатива трех простых ребят, которые выросли буквально в одном дворе", - объяснял Шаповалов.

  • 10 сентября начальник управления молодежи и спорта Луганской ОГА Антон Волохов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и менеджер "UA Донбасс" Андрей Шаповалов заявили, что поедут в оккупированный Луганск на День города 14 сентября

 

 

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