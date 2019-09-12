 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп может назначить Помпео на место Болтона, - CNN

Трамп может назначить Помпео на место Болтона, - CNN

Майк Помпео
Майк Помпео
фото: reuters
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео

Об этом сообщает CNN.

По словам двух источников, в случае назначения Помпео сохранит свой пост в Госдепартаменте и станет вторым политиком в истории США, объединяющим данные должности.

Первым был Генри Киссинджер, возглавлявший оба ведомства в 1973-1975 годах.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности, назвав их всех высококвалифицированными специалистами.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По сообщению CNN, у Трампа рассматривают 10 кандидатов на замену Болтону.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать