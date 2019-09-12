Трамп может назначить Помпео на место Болтона, - CNN

12 сентября, 2019, 10:50

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео

Об этом сообщает CNN.

По словам двух источников, в случае назначения Помпео сохранит свой пост в Госдепартаменте и станет вторым политиком в истории США, объединяющим данные должности.

Первым был Генри Киссинджер, возглавлявший оба ведомства в 1973-1975 годах.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности, назвав их всех высококвалифицированными специалистами.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По сообщению CNN, у Трампа рассматривают 10 кандидатов на замену Болтону.