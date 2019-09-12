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Espreso.tvМирТрамп: Болтон допустил большие ошибки и не ладил с окружающими

Трамп: Болтон допустил большие ошибки и не ладил с окружающими

Президент США объяснил, за что уволил советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, и назвал количество претендентов на его место
Об этом глава Белого дома рассказал журналистам, сообщает The Hill.

"Джон был тем, с кем я на самом деле очень хорошо ладил. Но он допустил очень большие ошибки", - прокомментировал Трамп освобождения одного из своих ближайших советников.

К примеру, он напомнил, что Болтон говорил о "ливийской модели" для Ким Чен Ына, что, по мнению Трампа, было бы ошибкой.

"Вспомните, что случилось с Каддафи (ливийский лидер, погибший от рук повстанцев, - ред.). Некрасиво делать такое заявление, это лишь отбросило нас назад", - отметил глава Белого дома.

"Джон известен тем, что он жесткий человек. Он был настолько жестким, что завел нас в Ирак... Но он на самом деле является тем, с кем я имел очень хорошие отношения. Однако он не ладил с людьми в администрации, что я считаю очень важным", - продолжил американский президент.

Вспоминая усилия Болтона в процессе урегулирования ситуации в Венесуэле, он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в этой стране будет оставаться последовательной.

Трамп рассказал также, что рассматривает ряд кандидатов на место Болтона. "У нас есть много хороших людей, которые хотят занять эту должность", - сказал хозяин Белого дома. - У меня есть пять человек, которые очень хотят этого".

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По сообщению CNN, у Трампа рассматривают 10 кандидатов на замену Болтону.

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