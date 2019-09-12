"Зеленые человечки": комитет Рады отстранил Геращенко от 5 последующих заседаний

12 сентября, 2019, 15:09

Регламентный комитет Верховной Рады отстранил депутата фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 6 членов комитета, против 5, воздержались - 3.

Напомним, 10 сентября Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила оккупантов ("зеленых человечков") в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

После этого ее вызвали на заседание комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады.