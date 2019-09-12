 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Зеленые человечки": комитет Рады отстранил Геращенко от 5 последующих заседаний

"Зеленые человечки": комитет Рады отстранил Геращенко от 5 последующих заседаний


фото: rada.gov.ua
Регламентный комитет Верховной Рады отстранил депутата фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 6 членов комитета, против 5, воздержались - 3.

Напомним, 10 сентября Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила оккупантов ("зеленых человечков") в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

После этого ее вызвали на заседание комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать