Первое блокировки новой Рады: "Слуги народа" мешали выступлению Геращенко, "ЕС" окружила трибуну
10 сентября, 2019, 18:58
10 сентября произошло первое блокирование трибуны в новой Верховной Раде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила "зеленых человечков" со "Слугой народа". Она намекнула, что "зеленые человечки" захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.
В ответ Геращенко выключили микрофон. Разумков сделал замечание о нецелесообразности таких сравнений. Трибуну заблокировали нардепы из фракции "Европейской Солидарности". Выкрикивая: "Это ее право" и "Это преследование по политическим мотивам", они окружили ее.
Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд". Спикер вновь призвал к уважению между коллегами и не использовать недопустимые оскорбления.
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