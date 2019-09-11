"На ковер": Арахамия пожаловался на Геращенко комитету по этике, созывают заседание
Об этом Ирина Геращенко сообщила в Facebook.
"Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку ха высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента я не называла ни одной фамилии или названия фракции, но, по Фрейду, народ перевозбудился. Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода выражения. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами. Придется завтра написать заявление ", - написала Геращенко.
Народный депутат добавила фото приглашения ее на заседание комитета. Из текста приглашения следует, что нардеп от "Слуги народа" написал комитету письмо относительно выступления Геращенко, из-за чего и созывают заседания.
Вопрос выступления Геращенко будут рассматривать 12 сентября в 14:00.
- Напомним, 10 сентября Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила оккупантов в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".
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