"На ковер": Арахамия пожаловался на Геращенко комитету по этике, созывают заседание

11 сентября, 2019, 20:01

Народного депутата от "ЕС" Ирину Геращенко вызывают на заседание комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады из-за ее выступления с парламентской трибуны во время пленарного заседания

Об этом Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку ха высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента я не называла ни одной фамилии или названия фракции, но, по Фрейду, народ перевозбудился. Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода выражения. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами. Придется завтра написать заявление ", - написала Геращенко.

Народный депутат добавила фото приглашения ее на заседание комитета. Из текста приглашения следует, что нардеп от "Слуги народа" написал комитету письмо относительно выступления Геращенко, из-за чего и созывают заседания.

Вопрос выступления Геращенко будут рассматривать 12 сентября в 14:00.